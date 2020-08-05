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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум

Сегодня, 26 мая, в ходе мониторинга социальных сетей Госэкоинспекции стало известно о сбросе воды коричневого цвета в р. Псел в самом центре Сум.

Через несколько минут на горячую линию Инспекции поступила аналогичная жалоба от неравнодушных граждан.

Для проверки указанных фактов, на место событий срочно прибыли специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля. В ходе визуального осмотра прибрежно-защитной полосы реки, вдоль которой располагается парковка ТРЦ «Мануфактура», было обнаружено трубу, из которой действительно происходил сброс воды неестественного окраса.

Для установления состава и свойств вод, экоинспекторы отобрали несколько проб воды: непосредственно со сброса, из Псла в месте сброса, а также выше и ниже по течению реки. Указанные пробы воды уже взяты в работу, но результаты лабораторных исследований будут известны только на следующей неделе.

Сейчас Инспекция выясняет, у кого на балансе находится труба, из которой осуществлен сброс воды неустановленного происхождения в р. Псел.

Общество Госэкоинспекция Загрязнение воды
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