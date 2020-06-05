Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры 26 мая сообщено о подозрении директору малого частного предприятия по факту завладения средствами путем служебного подлога, а также легализации доходов (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украина).
По данным следствия, в 2017 году между отделом образования Кролевецкой районной государственной администрации и указанным предпринимателем заключен договор на выполнение работ по реконструкции котельной общеобразовательной школы. После завершения работ предприниматель внес заведомо ложную информацию о перечне, объемах и стоимости фактически выполненных работ. На основании актов выполненных работ на его счет было перечислено около 1 млн грн. Однако по результатам экспертизы завышение стоимости ремонтно-строительных работ составляет около 300 тыс. грн. С полученными преступным путем средствами предприниматель осуществил ряд финансовых операций.
Поскольку подозреваемый длительное время скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск.
Противоправную деятельность обвиняемого разоблачены по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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