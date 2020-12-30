В Сумах снова будут повышать тарифы на воду

Слушания состоялись при участии специалистов департамента инфраструктуры города и подразделений КП «Горводоканал», которые отвечают за вопросы расчетов тарифов, представителей правоохранительных органов и журналистов, сообщает сайт КП. Видимо. Обычных жителей города этот вопрос не заинтересовал.
По результатам обсуждения принято решение об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2022 год в размере:
- на централизованное водоснабжение - 16,79 грн. куб. м с НДС (+22%)
- на централизованное водоотведение - 18,40 грн. куб. м с НДС (+37%)
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