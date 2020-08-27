Сумские дорожники ремонтируют «карманы» на Харьковской Коммунальное предприятие «Дорремстрой» активно проводит ямочный и текущий ремонт дорог в Сумах.

Так, на этой неделе продолжаются начатые ранее работы по текущему среднему ремонту по ул. Набережная р. Сумки (установка бортового камня), ул. Привокзальной и ул. Г.Кондратьева.

Ямочный ремонт на ул. И. Сирко и Пограничной завершен. Зато начался ямочный ремонт второстепенных проездов (так называемых «карманов») по ул. Харьковской.

Кроме того, ведутся подготовительные работы к капитальному ремонту тротуаров по ул. Р.Атаманюка, у Курского рынка, сообщает сайт КП.