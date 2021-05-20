На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете Нормальной европейской практикой является то, что оппозиционные политические силы могут не только критиковать власть, но и контролировать решения власти.

После местных выборов в Сумской области фактически вся власть оказалась в руках пропрезидентской «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы – За жизнь!», которые образовали негласную коалицию. Сегодня же, на сессии Сумского облсовета было принято конструктивное решение в основе которого лежит не политический вопрос, а работа ради будущего Сумщины, как экономически развитого региона, где будут сохранены демократические, европейские принципы.

Так, во время тайного голосования 38 голосами «за» кандидатуру депутата фракции «Европейская Солидарность» Валерия Исмаилова было проголосовано на должность заместителя председателя Сумского областного совета. Также новую должность получил депутат от «ЕС» Олег Медуница. Он стал председателем Постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества. Такой баланс сил в руководящих органах Сумского областного совета позволит контролировать власть со стороны оппозиции, быть в курсе управленческих решений, а главное – не дать «слугам» вместе с пророссийской «ОПЗЖ» сконцентрировать власть в одних руках, что может обернуться угрозой для Сумской области, которая является пограничной и граничит со страной-агрессором.

Не менее важным мотивом стало ограничение влияния людей одиозного нардепа Андрея Деркача, на которого в США наложены санкции, где его откровенно называют агентом России. Годами он имел влияние на Сумскую область. Теперь наступает время избавиться от влияния агентов Москвы.