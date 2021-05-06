Депутаты облсовета выразили доверие губернатору Сумщины Сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского облсовета депутаты голосовали за выражение недоверия главе Сумской облгосадминистрации Василию Хоме.

Как сообщил инициатор вопроса депутат Николай Войтенко («ОПЗЖ»), на предыдущем заседании в апреле он снял этот вопрос в надежде, что на следующем заседании глава ОГА подготовит отчет о своей деятельности, но даже после трех приглашений на сессию тот не явился.

В итоге после тайного голосования результаты такие:

«за» - 28

«против» - 3

«воздержались» - 7

«не действительно» - 6

Таким образом, решение не принято.