Депутаты облсовета выразили доверие губернатору Сумщины

Как сообщил инициатор вопроса депутат Николай Войтенко («ОПЗЖ»), на предыдущем заседании в апреле он снял этот вопрос в надежде, что на следующем заседании глава ОГА подготовит отчет о своей деятельности, но даже после трех приглашений на сессию тот не явился.
В итоге после тайного голосования результаты такие:
«за» - 28
«против» - 3
«воздержались» - 7
«не действительно» - 6
Таким образом, решение не принято.
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