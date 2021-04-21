Сумской апелляционный суд будет пересматривать отстранение от должности директора водоканала

В частности, апеллянт просит отменить постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования о его отстранении от должности директора КП «Горводоканал».
Органы досудебного следствия подозревают директора «Горводоканала» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 367 и части 4 статьи 368 УК Украины. А именно - в недобросовестном отношении к своим служебным обязанностям, в результате чего возглавляемому им предприятию за несвоевременную уплату рентных платежей было начислено штрафные санкции и пеню в размере 2,6 млн грн.
Кроме того, руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. По версии следствия, руководитель КП «Горводоканал», который является депутатом Сумского городского совета, получил неправомерную выгоду за голосование о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству на установление границ земельных участков на территории города.
«На определение Ковпаковского суда будет подана апелляция», - так прокомментировал 25 мая свое отстранение от должности директор сумского «Горводоканала» Анатолий...
Отстранение директора водоканала может привести к коммунальному коллапсу в городе....
Сегодня, 21 мая, по ходатайству прокуратуры решением суда директора предприятия отстранили от занимаемой должности и избрана мера пресечения в виде...
По ходатайству прокуратуры отстранен от должности глава сельского совета, который подозревается в получении 20 тыс. грн взятки....
В последнее время участились случаи обнародования информации, дискредитирующей Анатолия Сагача, директора КП «Горводоканал» Сумского городского совета, говорится на сайте предприятия....