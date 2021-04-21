Сумской апелляционный суд будет пересматривать отстранение от должности директора водоканала Соответствующая апелляционная жалоба от руководителя КП «Горводоканал» поступила в апелляционный суд 25 мая.

В частности, апеллянт просит отменить постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования о его отстранении от должности директора КП «Горводоканал».

Органы досудебного следствия подозревают директора «Горводоканала» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 367 и части 4 статьи 368 УК Украины. А именно - в недобросовестном отношении к своим служебным обязанностям, в результате чего возглавляемому им предприятию за несвоевременную уплату рентных платежей было начислено штрафные санкции и пеню в размере 2,6 млн грн.

Кроме того, руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. По версии следствия, руководитель КП «Горводоканал», который является депутатом Сумского городского совета, получил неправомерную выгоду за голосование о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству на установление границ земельных участков на территории города.