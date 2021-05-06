Депутаты облсовета голосуют за выражение недоверия губернатору Сумщины

Как сообщил инициатор вопроса депутат Николай Войтенко («ОПЗЖ»), на предыдущем заседании в апреле он снял этот вопрос в надежде, что на следующем заседании глава ОГА подготовит отчет о своей деятельности, но даже после трех приглашений на сессию тот не явился.
Сейчас проходит тайное голосование…
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Сколько главы ОГА заработали за апрель – на инфографике «Слово и дело»....
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует все недостатки, которые были сделаны во время третьей...
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома прокомментировал суд, который прошел 6 мая по поводу 6 административных протоколов, составленных в отношении него...
Судья Заречного районного суда Марина Сорока закрыла дело в отношении главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы из-за отсутствия состава преступления, пишет...