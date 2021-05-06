Депутаты облсовета голосуют за выражение недоверия губернатору Сумщины Сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского облсовета депутаты рассматривают вопрос о выражении недоверия главе Сумской облгосадминистрации Василию Хоме.

Как сообщил инициатор вопроса депутат Николай Войтенко («ОПЗЖ»), на предыдущем заседании в апреле он снял этот вопрос в надежде, что на следующем заседании глава ОГА подготовит отчет о своей деятельности, но даже после трех приглашений на сессию тот не явился.

Сейчас проходит тайное голосование…