В четверг в Сумах ожидается гроза Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 27 мая, в Сумах ожидается гроза.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С тепла, днем 24-26 °С.