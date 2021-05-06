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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:50265

В четверг в Сумах ожидается гроза

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 27 мая, в Сумах ожидается гроза.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15 °С тепла, днем 24-26 °С.

Общество Прогноз погоды
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