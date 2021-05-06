В четверг в Сумах ожидается гроза

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 13-15 °С тепла, днем 24-26 °С.
24 мая на Сумщине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, местами гроза, днем значений дождь, гроза, местам град....
В ближайшие дни погоду в Сумской определять тыловая часть циклона....
Погода в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов....
Из-за затока холодного воздуха в тыловую часть циклона в ближайшие дни в Сумской области ожидается несколько холоднее обычной без существенных...
В конце недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов....