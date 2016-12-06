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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:2922

Депутаты облсовета выбрали заместителя главы

Сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского облсовета депутаты выбрали заместителя главы.

Глава облсовета Виктор Федорченко (фракция «Слуга народа») предложил кандидатуру депутат Валерия Исмаилова («Европейская солидарность»).

После тайного голосования и подсчёта голосов оказалось, что «за» было 38 депутатов, 1 воздержался.

Таким образом, окончательно оформилась новая коалиция в Сумском облсовете: «Слуга народа» + «ОПЗЖ» + «ЕС».

Политика Валерий Исмаилов
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