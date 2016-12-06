Депутаты облсовета выбрали заместителя главы

Глава облсовета Виктор Федорченко (фракция «Слуга народа») предложил кандидатуру депутат Валерия Исмаилова («Европейская солидарность»).
После тайного голосования и подсчёта голосов оказалось, что «за» было 38 депутатов, 1 воздержался.
Таким образом, окончательно оформилась новая коалиция в Сумском облсовете: «Слуга народа» + «ОПЗЖ» + «ЕС».
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