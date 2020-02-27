В Сумах началась сессия облсовета (трансляция)

Это продолжение сессии месячной давности, которое прервал глава Сумского облсовета Виктор Федорченко после неудачной попытки депутатов снять его первого зама Александра Стрельченко.
26 мая возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва....
Сегодня, 26 июня, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета....
Сегодня, 25 марта, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского облсовета....
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение «О созыве тридцать четвертой сессии областного совета седьмого созыва»....
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возобновил действие распоряжения от 05.02.2020 № 8 «О созыве тридцать третьей сессии областного совета...