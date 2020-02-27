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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:12608

В Сумах началась сессия облсовета (трансляция)

Сегодня, 26 мая, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета.

Это продолжение сессии месячной давности, которое прервал глава Сумского облсовета Виктор Федорченко после неудачной попытки депутатов снять его первого зама Александра Стрельченко.

Политика Сессия облсовета
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