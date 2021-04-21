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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах спалили незаконну молочну продукцію і оштрафували підприємців, які її реалізовували

З метою забезпечення прав споживача, його законних інтересів інформація про харчові продукти на території України надається державною мовою. Це передбачено нормою частини 1 статті 10 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Разом з цим, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» забороняється обіг об’єктів санітарних заходів, якщо ці об’єкти неправильно марковані.

Так, за результатами здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у двох операторів ринку, що здійснюють свою підприємницьку діяльність в місті Суми інспекторами Держпродспоживслужби було виявлено, що здійснюється реалізація молочної продукції іноземного походження без маркування державною мовою та винесені рішення про вилучення з обігу харчових продуктів.

 На виконання даних рішень операторами ринку було проведено утилізацію неправильно маркованої молочної продукції шляхом спалення.

Слід наголосити, що за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрози для життя та/або здоров’я людини тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (п.22 ст. 65 Закону № 2042- VIII від 18.05.2017).

Тому, за порушення реалізації харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству до операторів ринку були застосовані штрафні санкції в загальному розмірі 40 тис. грн.

Суб’єкти господарювання не погодились як із виявленими порушеннями так і застосованими до них штрафними санкціями та звернулися до Сумського окружного адміністративного суду про скасування постанов про накладення штрафу. У ході судового розгляду було доведено законність дій Головного управління та правомірність винесених постанов про накладення штрафу відносно суб’єктів господарювання та рішенням Сумського окружного адміністративного суду в задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області звертає увагу споживачів, що якщо у разі виявлення харчового продукту на маркуванні (етикетці) якого зазначено інформацію недержавною мовою, споживач має право звернутися до оператора ринку, для отримання пояснень щодо інформації вказаної на маркуванні, а також звернутися із відповідною заявою до територіального органу Держпродспоживслужби.

Обґрунтоване звернення споживача, надання підтверджуючих матеріалів, надає правові підстави для проведення позапланового заходу державного контролю Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області. При виявленні та підтвердженні таких порушень, передбачено адміністративно-господарську відповідальність операторів ринку харчових продуктів.

 
Право Госпродпотребслужба
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