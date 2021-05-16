Сумчанин выиграл чемпионат по горному бегу 22 мая в Славском Львовской области проходил чемпионат Украины по горному бегу.

В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов, в том числе сумчане.

Лучше всех из наших выступил Дмитрий Торгачов, который среди юниоров до 20 лет стал чемпионом, - его время на 8 км 47:48. Эдуард грисюк в этом же забеге был 4-м – 49:11.

На такой же дистанции среди женщин заняла Мария Радько – 55:44.

В беге на 12 км среди молодежи до 23 лет «бронзу» завоевал Антон Микитюк – 1:08:18. Вслед за ним прибежал на финиш Кирилл Юрченко – 1:09:02. Седьмым был Александр Шпетный, 9-м- Владимир Гаврилюк.

На этой же дистанции среди мужчин 6-е место занял Денис Микитюк – 1:06:10. Антон Микитюк и Кирилл Юрченко замкнули десятку.

В командном зачете сборная Сумщины заняла второе место, уступив только хозяевам трассы.