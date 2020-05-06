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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:27489

Сумские депутаты разбежались с сессии

Сегодня, 26 мая, в Сумах проходила сессия сумского горсовета.

После рассмотрения более 120 вопросов (большинство принималось пакетами) оказалось, что в зале осталось меньше половины депутатов. То есть кворума не было. После перерегистрации их стало еще меньше, так что мэру Сум Александру Лысенко пришлось завершить заседание. Оставшиеся 10 вопросов должны быть рассмотрены на следующем заседании.

Политика Сессия горсовета
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