Мэр Сум зачем-то встречался с турками Городской голова Александр Лысенко встретился с делегацией из Турции.

Александр Лысенко обсудил с представителями Турции возможное сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства.

В обсуждении возможных проектов приняли участие директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая, директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов и представители турецкой компании «KARAS COMPANY» во главе с директором по развитию бизнеса Хюсейном Кая (Hüseyin Kaya).

Как отметил глава Сумской громады, возможности, которые открывает государственно-частное партнерство, - действительно большие. Проекты, реализованные в рамках такого сотрудничества, могут улучшить ситуацию во многих сферах жизнедеятельности города.

По итогам встречи было решено создать рабочую группу из представителей компании-инвестора и работников городского совета, чтобы обсудить возможные будущие совместные проекты, сообщает сайт мэрии.