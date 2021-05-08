На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего парня.

26 мая в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что около 13.00 ее сын ушел из дома и исчез. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Уже через несколько часов поисков полицейским удалось установить местонахождение подростка. Как оказалось, все это время Юрий был в городе Бурынь.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. А он, в свою очередь, пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напомним: он же менее месяца назад уже сбегал из дома, и тоже его нашли в Бурыни.