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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:02186

Жители Добровольной требуют вернуть автобус № 64А

Сумчане пришли на сессию сумского горсовета с требованием возобновить работу коммунального автобуса № 64А.

Соответствующий депутатский запрос подала депутат Ирина Дяденко. Она сообщила, что отдела транспорта отвтеил ей, что пассажиропоток считали до 12 апреля (во время "красной зоны", когда школьники были на дистанционном обучении). Теперь же они вернулись к учебе.

По словам жителей района ул. Добровольная, у них нет аптеки, банкомата и т.п., поэтому пенсионерам нужно ехать за пенсией или лекарствами, но транспорта для 5 тысяч жителей не хватает. Также детям нужно добираться до учебных заведений.

Депутатский запрос поддержали 28 депутатов.

Напомним: автобус отменили в апреле 2021 года после почти двух лет работы.

Общество
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