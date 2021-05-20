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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Прикарпатье»: на «Юбилейном» ждут зрителей (трансляция)

Сегодня, 26 мая, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Начало в 18.00.

Липоводолинский «Альянс» будет принимать ивано-франковское «Прикарпатье». Юилеты можно купить в кассе возле стадиона. Стоимость 20 грн, дети до 16 лет - бесплатно. Вход при наличии масок.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 26 матчей, 12 побед, 8 ничьих, 7 поражений, мячи: 39-29, 44 очка, 7 место

«Прикарпатье»: 26 матчей, 6 побед, 6 ничьих, 14 поражений, мячи: 18-37, 24 очка, 14 место

Предыдущие матчи команд:

21 мая. «Верес» 3:3 «Альянс»

16 мая. «Прикарпатье» 0:3 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс»: Николай Агапов (7 голов)

«Прикарпатье» Роман Барчук (4 гола)

Дисквалифицированы:

«Альянс» Андрей Герт, Руслан Писный (все - перебор желтых карточек)

«Прикарпатье» Владислав Семотюк (перебор желтых карточек)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон «Прикарпатье» завершило на 12-м месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала девять побед, три раза сыграла вничью и 18 проиграла (30 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 44-51).

История противостояний

Единственный матч между командами состоялся 15 ноября 2020 года в Ивано-Франковске. Тогда «Альянс», несмотря на кучу моментов, пропустил в середине первого тайма со штрафного. На этот гол липоводолиняны ответить не смогли и уступили со счетом 0:1.

Накануне матча

После ничьей в матче с «Вересом» «Альянс» потерял даже математические шансы на выход в УПЛ. Теперь турнирная мотивация для хозяев ограничивается лишь попаданием в топ-5, чего нельзя сказать о «Прикарпатье». Наш соперник при матче в запасе имеет отрыв от 15-го «Кремня» в четыре очка, однако это не повод расслабляться. Однако победу «Прикарпатью» будет добыть крайне трудно: «Альянс» сейчас имеет две действующие беспроигрышные серии: общую в 10 матчей (4 победы, 6 ничьих) и домашних («Альянс» не уступает дома с 10 ноября 2020 года, а в Сумах «Альянс» вообще последний раз уступал более года назад в матче с «Мариуполем» в ¼ финала кубка Украины). В свою очередь ивано-франковцы чередуют победы с поражениями. Поэтому, как сложится этот матч, предсказать сложно. Тем более, что обе команды подходят с кадровыми потерями. Юрию Ярошенко придется освежить фланги обороны, ведь основные фланговые защитники Андрей Герт и Руслан Писный перебрали желтых карточек и со свежими силами готовяться к матчу с «Черноморцем». А вот у «Прикарпатья» пропускать матч Владислав Семотюк. Поэтому верим в рациональный подбор кадров тренерскими штабами, который поможет командам показать хорошую и содержательную игру!

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Трансляция Футбол
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