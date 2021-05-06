В Сумах пропал 17-летний парень

Парень имеет рост 178 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, был одет в светло-серую или черную футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с оранжевыми вставками на белой подошве. При себе имел темно-коричневую барсетку.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня просим позвонить по телефону 050-222-48-44 или 102.
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