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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:14325

В Сумах пропал 17-летний парень

Сегодня, 25 мая, около 12:30 часов несовершеннолетний Баранец Юрий, 17 лет, ушел из дома в с. Битица Сумской ОТГ и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 178 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, был одет в светло-серую или черную футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с оранжевыми вставками на белой подошве. При себе имел темно-коричневую барсетку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня просим позвонить по телефону 050-222-48-44 или 102.

Право Пропал без вести
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