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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:57262

Полицейские изъяли у глуховчанина наркотическое вещество и оружие

Пакет с сухим растительным веществом, похожим на марихуану, патроны, предмет, похожий на гранату, ножи и охотничье ружье изъяли полицейские по месту жительства жителя Глухова.

Во время санкционированного обыска в квартире 65-летнего жителя Глухова, полицейские нашли и изъяли пластиковый пакет с сухим и измельченным растительным веществом, похожим на марихуану, патроны к винтовке, патроны к ружью и травматическому оружию.

Кроме того, в помещении хранился предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, незарегистрированная охотничья винтовка и 12 предметов из разряда холодного оружия.

Хозяин рассказал полицейским, что якобы коллекционирует такие предметы.

Сейчас изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. Если экспертиза подтвердит, что изъятые предметы и вещество являются оружием и наркотиками, мужчине придется отвечать перед законом за совершение преступлений, предусмотренных признакам ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Наркотики Оружие
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