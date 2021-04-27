Полицейские изъяли у глуховчанина наркотическое вещество и оружие

Во время санкционированного обыска в квартире 65-летнего жителя Глухова, полицейские нашли и изъяли пластиковый пакет с сухим и измельченным растительным веществом, похожим на марихуану, патроны к винтовке, патроны к ружью и травматическому оружию.
Кроме того, в помещении хранился предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, незарегистрированная охотничья винтовка и 12 предметов из разряда холодного оружия.
Хозяин рассказал полицейским, что якобы коллекционирует такие предметы.
Сейчас изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. Если экспертиза подтвердит, что изъятые предметы и вещество являются оружием и наркотиками, мужчине придется отвечать перед законом за совершение преступлений, предусмотренных признакам ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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