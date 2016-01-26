В Сумах будут судить парня за попытку убийства своей бывшей Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего сумчанина, который пытался лишить жизни бывшую сожительницу.

Событие произошло 27 марта 2021 года около 19.00 в г. Сумы возле одного из жилых домов. На почве ревности молодой человек сначала избил женщину, а затем сходил в квартиру за ножом, которым ударил потерпевшую в грудную клетку. Поскольку события происходили на улице, очевидцы вызвали полицию. 30-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Мужчину задержали.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. В настоящее время пострадавшая помирилась с обвиняемым, женщина утверждает, что простила своего обидчика.