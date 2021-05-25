Спустя месяц возобновится заседание сессии Сумского облсовета 26 мая возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 25 мая, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

Пленарное заседание начнется 26 мая в 14.00 в помещении административного здания Сумской областной совет.

Напомним: предыдущий раз депутаты собирались месяц назад и пытались снять первого замглавы Сумского облсовета Александра Стрельченко, но не хватило одного голоса. После этого Виктор Федорченко закрыл заседание…