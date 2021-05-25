Спустя месяц возобновится заседание сессии Сумского облсовета

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 25 мая, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.
Пленарное заседание начнется 26 мая в 14.00 в помещении административного здания Сумской областной совет.
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