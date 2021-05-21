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Виробник будівельних матеріалів RGM group: про переваги та властивості важкого бетону

Сумська компанія RGM group займається виробництвом будівельних матеріалів. Один з напрямків - виготовлення важкого бетону марок від М100 до М400.

Важкий бетон – це один з найбільш популярних будівельних матеріалів сучасного будівництва. Його застосовують переважно при зведенні збірних конструкцій і монолітних будівель.

Також з матеріалу такого типу, доповненого арматурою, компанія RGM group виробляє залізобетонні вироби: плити мостові/дорожні, фундаментні блоки, палі, бетонні кільця, плити перекриття для колодязів, плити днища та ін.

Переваги матеріалу

Важка бетонна суміш завоювала велику популярність завдяки ряду переваг:

·        унікальна міцність після висихання

·        висока щільність

·        практичність

·        довговічність

·        зручність укладання, а також подачі матеріалу

Склад суміші

Головні компоненти важкої бетонної суміші представлені цементом, водою,  щебенем, піском та пластифікаторами.

Компанія RGM group гарантує високу якість важкого бетону, яка забезпечується за рахунок лабораторно вивіреного підбору пропорцій компонентів суміші.

Властивості та параметри

Важкий бетон має високу щільність у межах від 1800 до 2500 кг/м3. Міцність на стиск (залежить від класу бетону) – від 3,5 до 60 МПа. Пористість таких матеріалів становить максимум 6-8%, а часто набагато нижче за це значення. Температурне розширення у важких марок не перевищує 0,5 мм/м, що свідчить про високу тріщиностійкість. Витримка нагріву до 200 ° C без втрат міцності властивостей і зміни структури.

Морозостійкість бетону, який пропонує компанія RGM group, F50 (М100-М200) та F200 (М250-М400). Водонепроникність – W2-W4 (М100-М200) та W6 (М250-М400).

Сфера застосування

Залежно від марки міцності важкі бетони використовуються:

М100 – для заливки майданчиків під фундаментами.

М150 – та ж сфера, плюс бетонування стяжок, підлог, фундаментів легких будівель, відмосток, садових доріжок.

М200 і М250 – універсальні для будь-яких завдань.

М300 – для зведення несучих конструкцій в будинках будь-якої поверховості.

М350 – при будівництві громадських і відповідальних об’єктів.

М400 і вище призначені для будівель і споруд з підвищеними вимогами до міцності.

Зателефонуйте менеджерам компанії за номером +38 (050) 356-2605. Повідомте про обрану вамипродукцію і дізнайтеся усі подробиці.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті: https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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