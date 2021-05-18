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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:36198

Ахтырский суд лишил прав за пьяное вождение мотоблока

17 тыс. грн штрафа и лишение права управления на год – такой приговор Ахтырский городской суд вынес жителю Ахтырского района за проезд по улице села в состоянии опьянения на мотоблоке.

В решении суда говорится, что обвиняемый 20 апреля 2021 года в 22.10 d с. Соборное (до 2016 ujlf с. Пионер) по ул. Соборной управлял транспортным средством мотоблоком "Кентавр" с явными признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя из полости рта, дрожание рук).

Мужчина от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, чем нарушил требования п. 2.5 Правил дорожного движения Украины.

Суд решил наложить на гражданина административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Также с обвиняемого взыщут судебный сбор в размере 454,00 грн. в пользу государства, пишет Ахтырский городской портал.

Право Приговор суда Пьяный за рулем
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