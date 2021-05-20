СБУ викрила прикордонників на хабарництві

За попередніми даними досудового слідства, посадовці оперативно-розшукового відділу Сумського прикордонного загону сприяли переміщенню різних груп товарів між Україною і Росією, канал діяв в обох напрямках. Зловмисники не перешкоджали мешканцям як українського, так і російського прикордоння незаконно перевозити поза встановленими пунктами пропуску товари, у тому числі тютюнові вироби.
За оперативними даними, розмір «данини» за сприяння у переправленні товарів становив $1 тисячу за тонну вантажу. Незаконна схема діяла протягом місяця.
Правоохоронці затримали одного із зловмисників, оперуповноваженого прикордонного загону, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України у середмісті Сум під час одержання чергової неправомірної вигоди від жителя Краснопільщини.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Заходи із викриття протиправної схеми проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Краматорськ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.