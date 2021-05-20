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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:56575

СБУ викрила прикордонників на хабарництві

Служба безпеки України блокувала корупційний механізм отримання хабарів за сприяння незаконному переміщенню товарів через державний кордон, організований військовослужбовцями прикордонного загону на Сумщині.

За попередніми даними досудового слідства, посадовці оперативно-розшукового відділу Сумського прикордонного загону сприяли переміщенню різних груп товарів між Україною і Росією, канал діяв в обох напрямках. Зловмисники не перешкоджали мешканцям як українського, так і російського прикордоння незаконно перевозити поза встановленими пунктами пропуску товари, у тому числі тютюнові вироби.
За оперативними даними, розмір «данини» за сприяння у переправленні товарів становив $1 тисячу за тонну вантажу. Незаконна схема діяла протягом місяця.
Правоохоронці затримали одного із зловмисників, оперуповноваженого прикордонного загону, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України у середмісті Сум під час одержання чергової неправомірної вигоди від жителя Краснопільщини.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Заходи із викриття протиправної схеми проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Краматорськ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Право
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