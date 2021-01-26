Служба зайнятості Сумщини пропонує різні аспекти навчання та перенавчання У Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) закінчила навчання група слухачів за спеціальністю «Autodesk 3ds Max».

Скористалися вигідною пропозицією служби зайнятості щодо навчання з основ тривимірної графіки безробітні Донеччини, Рівненщини та Сумщини, які опанували роботу віртуальних художників.

«Сьогодні в Україні функціонують 11 центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в яких здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як безробітних за направленням центрів зайнятості, так і працівників за кошти юридичних та фізичних осіб. Створені вони для вирішення питань оперативного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих робітниках за професіями, актуальними на ринку праці. Однією з особливостей є надання послуг слухачам з усіх регіонів України, а не виключно з того, де розташований навчальний заклад», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За словами посадовця до Сумського ЦПТО ДСЗ з Луганської, Черкаської, Донецької та Чернігівської областей, за направленням центрів зайнятості, приїздять охочі опанувати професіями бджоляра, оператора котельні, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварника. Вже набуло постійності навчання на щорічних курсах цільового призначення за різними напрямками слухачів з Вінницької та Чернігівської областей.

В свою чергу, за направленням Сумської обласної служби зайнятості, наші земляки опановують професії оператора з обробки інформації та програмного забезпечення у Одеському, візажиста - у Львівському ЦПТО ДСЗ.