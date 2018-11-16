У Лебедині відкрили пам’ятний знак Федору Кричевському

Подія припала на день народження митця, його 142-річчя. Встановлений знак на розі вулиць Миколаївська та Лермонтова, поруч із будинком, де народився художник (вул. Миколаївська 10), повідомляє Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації.
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