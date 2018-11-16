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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Лебедині відкрили пам’ятний знак Федору Кричевському

22 травня в Лебедині відбулася довгоочікувана подія – відкриття знаку відомому живописцю, педагогу та одному із засновників Української Академії мистецтв – Федору Григоровичу Кричевському (1879-1947).

Подія припала на день народження митця, його 142-річчя. Встановлений знак на розі вулиць Миколаївська та Лермонтова, поруч із будинком, де народився художник (вул. Миколаївська 10), повідомляє Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації.

Досуг Памятный знак Федор Кричевский
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