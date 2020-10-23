На Сумщине пограничники задержали одессита, который пытался незаконно попасть в РФ

Как выяснилось, 55-летний мужчина, житель Одесской области, направлялся в Россию. По его словам, в связи с карантинными ограничениями, действующими на территории РФ и возможным отказом в легальном въезде в Россию, он решил пересечь границу незаконным способом.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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