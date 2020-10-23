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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пограничники задержали одессита, который пытался незаконно попасть в РФ

24 мая неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Басовка сумского района группа реагирования, которая выбыла для проверки полученной информации о движении неизвестного в направлении границы, задержала гражданина Украины.

Как выяснилось, 55-летний мужчина, житель Одесской области, направлялся в Россию. По его словам, в связи с карантинными ограничениями, действующими на территории РФ и возможным отказом в легальном въезде в Россию, он решил пересечь границу незаконным способом.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники
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