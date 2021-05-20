Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:3684

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

21-23 мая в г. Нетишин Хмельницкой области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Спортсмены соревновались в трех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьке стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и завоевали 17 медалей:

Анастасия Ковтун - 3 золотые;

Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;

Анна Пересадько - 2 золотые, 1 бронза;

Кирилл Лагутин - 2 золотые;

Богдан Пасечник - 1 золотая, 1 серебряная;

Михаил Тихонков - 1 золотая, 1 бронза;

Егор Редька - 1 серебряная, 1 бронза.

Команда Сумской области стала чемпионами Украины. Второе место - Винницкой области. На третьем месте команда Хмельницкой области.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 76 436 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:36
Директор сумского водоканала будет подавать апелляцию на свое отстранение от должности
Сегодня 13:13
Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине
Сегодня 12:57
На Сумщине налоговики раскрыли схему вывода 10 млн грн «в тень»
Сегодня 12:50
Россия отказалась принимать участие в чемпионате Европы по-сумски
Сегодня 12:45
На ремонті доріг сумська фірма втілює новітні технології
Сегодня 12:07
Половина Сум залишиться вночі без води
Сегодня 11:45
В Сумах люди в камуфляже выкрали человека
Сегодня 11:40
У Сумах строковики відправилися на службу
Сегодня 11:34
В Охтирці біля центру культури і дозвілля рухнула стара тополя
Сегодня 11:30
Сумські лікарі врятували хлопчика, який вдихнув ковпачок від кулькової ручки
Сегодня 11:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.