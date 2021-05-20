Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

Спортсмены соревновались в трех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьке стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и завоевали 17 медалей:
Анастасия Ковтун - 3 золотые;
Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;
Анна Пересадько - 2 золотые, 1 бронза;
Кирилл Лагутин - 2 золотые;
Богдан Пасечник - 1 золотая, 1 серебряная;
Михаил Тихонков - 1 золотая, 1 бронза;
Егор Редька - 1 серебряная, 1 бронза.
Команда Сумской области стала чемпионами Украины. Второе место - Винницкой области. На третьем месте команда Хмельницкой области.