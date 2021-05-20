Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины 21-23 мая в г. Нетишин Хмельницкой области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Спортсмены соревновались в трех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьке стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и завоевали 17 медалей: Анастасия Ковтун - 3 золотые; Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная; Анна Пересадько - 2 золотые, 1 бронза; Кирилл Лагутин - 2 золотые; Богдан Пасечник - 1 золотая, 1 серебряная; Михаил Тихонков - 1 золотая, 1 бронза; Егор Редька - 1 серебряная, 1 бронза. Команда Сумской области стала чемпионами Украины. Второе место - Винницкой области. На третьем месте команда Хмельницкой области.