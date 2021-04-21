Директор сумского водоканала будет подавать апелляцию на свое отстранение от должности

Прокуратура подозревает его в нанесении ущерба предприятию в 2,6 млн грн, пишет Суспільне.
«Сообщение о подозрении в отношении меня было вынесено необоснованно и содержит предположение и по своей сути и содержанию не соответствует требованиям УПК Украины. Ни один факт, который был приведен стороной обвинения, не может быть отнесен к правовым основаниям для отстранения от должности», - сказал он.
Что касается возможного влияния на подчиненных и уничтожения документации с целью препятствования выполнения процессуальных действий отмечает: «Это также основывается лишь на предположениях следователя и процессуального прокурора. На определение Ковпаковского суда будет подана апелляция».
О взятке в 30 тыс. долл. США, в получении которого ему объявили подозрение в апреле 2021 года, он сказал: «Что касается той взятки, тоже никто ту взятку не давал, той взятки никто не брал».
Корр.: - По вашему мнению, кто может стоять за этими всем и с чем это связано?
- Вы знаете, я уже депутат третьей каденции, каждый раз, когда проходят у нас выборы и каждый раз начинаются вот такие вот перипетии.
Напомним: 21 мая следственный судья Ковпаковского районного суда удовлетворила ходатайство прокуратуры об отстранении директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача от должности на время проведения досудебного расследования.
Директору КП было сообщено о подозрении 20 апреля. По данным следствия, директор предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета VIII созыва, в течение 2018-2020 годов допустил несвоевременную уплату 8,5 млн грн налогов. Речь о рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.
Несмотря на то, что предприятие уплатило долг, на указанную сумму были начислены 2,6 млн грн штрафных санкций и пени. Поэтому в прокуратуре считают, что этот штраф возник из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей.
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