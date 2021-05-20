Жителі Сумщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки»

Конкурс проходитиме з 1 по 30 вересня включно. Упродовж цього часу фотографи і фотолюбителі різних країн зможуть завантажити свої фотографії у Вікісховище. До першого листопада в кожній країні відбирають найкращі фотографії, що будуть представлені на розгляд міжнародного журі.

Організатори конкурсу сподіваються, що щорічне проведення конкурсу «Вікі любить пам’ятки» не тільки дозволить зібрати велику кількість фотографій пам’яток, але й допоможе українцям пізнати забуті сторінки своєї історії, краще пізнати рідний край і спонукатиме бережно ставитися до надбань рідної культури.

Варто відмітити, що минулого року участь у конкурсі взяли майже 550 учасників і учасниць. Усього конкурсанти завантажили 47616 світлин та відеозаписів пам’яток. Для України це рекордна кількість за дев’ять років проведення фотозмагань. А також найбільший показник серед 50 країн, які провели конкурс.