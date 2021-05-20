Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03306

Жителі Сумщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки»

Цього року пройде ювілейний для України, десятий фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки». Мета якого – зібрати фотографії пам’яток культурної спадщини і розмістити їх у Вікісховищі. Сумська область має багато цікавих для туристів об’єктів, які можуть бути гарно представлені у Вікіпедії, яку щодня переглядають мільйони людей в усьому світі

Конкурс проходитиме з 1 по 30 вересня включно. Упродовж цього часу фотографи і фотолюбителі різних країн зможуть завантажити свої фотографії у Вікісховище. До першого листопада в кожній країні відбирають найкращі фотографії, що будуть представлені на розгляд міжнародного журі.

Організатори конкурсу сподіваються, що щорічне проведення конкурсу «Вікі любить пам’ятки» не тільки дозволить зібрати велику кількість фотографій пам’яток, але й допоможе українцям пізнати забуті сторінки своєї історії, краще пізнати рідний край і спонукатиме бережно ставитися до надбань рідної культури.

Варто відмітити, що минулого року участь у конкурсі взяли майже 550 учасників і учасниць. Усього конкурсанти завантажили 47616 світлин та відеозаписів пам’яток. Для України це рекордна кількість за дев’ять років проведення фотозмагань. А також найбільший показник серед 50 країн, які провели конкурс.

 
 
 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 93 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:53
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
Сегодня 08:30
Мэр Сум зачем-то встречался с турками
Сегодня 10:15
На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца
Сегодня 10:08
Жители Добровольной требуют вернуть автобус № 64А
Сегодня 10:02
На Сумщине дали 9 лет за убийство из-за козы
Сегодня 09:48
Помещения на «Авангарде» снова хотят отдать ФК «Сумы»
Сегодня 09:40
Украина проиграла на чемпионате Европы по-сумски
Сегодня 09:17
В Сумах проходит сессия Сумского горсовета (трансляция)
Сегодня 09:00
В Сумах в результате ДТП травмирован водитель угнанного мотоцикла (видео)
Сегодня 08:37
Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Прикарпатье»: на «Юбилейном» ждут зрителей (трансляция)
Сегодня 08:24
Жителі Сумщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки»
Сегодня 08:03
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.