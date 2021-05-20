На ремонті доріг сумська фірма втілює новітні технології

ТОВ “Роад Констракшн” виконує поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянках км 22+230 – км 24+583 та км 24+625 – км 25+230.
Майстри вже виконали фрезерування та знепилення. На цьому об’єкті дорожники улаштовують верхній шар покриття щебенево-мастиковою сумішшю. Це передова технологія, оскільки вона більш стійка до будь-яких погодних умов і термін її експлуатації у три рази більше за інші покриття.
До переваг такої суміші також відносять стабільний стан покриття при різних механічних впливах, підвищений коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з поверхнею дороги, низький показник рівня шуму під час руху автотранспорту.
Як це відбувається – на відео.
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