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Сегодня 12:07274

На ремонті доріг сумська фірма втілює новітні технології

Аби підвищити терміни експлуатації доріг, потрібно удосконалювати підхід до їх будівництва та ремонту.

ТОВ “Роад Констракшн” виконує поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянках км 22+230 – км 24+583 та км 24+625 – км 25+230.

Майстри вже виконали фрезерування та знепилення. На цьому об’єкті дорожники  улаштовують верхній шар покриття щебенево-мастиковою сумішшю. Це передова технологія, оскільки вона більш стійка до будь-яких погодних умов і термін її експлуатації у три рази більше за інші покриття. 

До переваг такої суміші також відносять стабільний стан покриття при різних механічних впливах, підвищений коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з поверхнею дороги, низький показник рівня шуму під час руху автотранспорту.

Як це відбувається – на відео.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті: https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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