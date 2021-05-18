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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе

24 мая в 21:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Рябошапки в г. Конотоп.

О пожаре сообщили жители соседнего дома, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного предприятия.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено три хозяйственные постройки, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще 11 сараев, расположенных под одной крышей. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 21:42 возгорание локализовали, а в 23:15 - потратив на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды местного предприятия, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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