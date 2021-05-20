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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:40518

В Сумах люди в камуфляже выкрали человека

21 мая к журналистам обратился сумчанин Виктор П., который сообщил о резонансном происшествии, случившемся на глазах у многих шокированных свидетелей.

В Сумах 20 мая возле ул. Рабочей, 39, похитили человека, - рассказывает сумчанин. – Их было семеро в камуфляже, но явно не полиция или другой правоохранительный орган. Сбили с ног, упаковали в машину и увезли. И машину этого человека они также забрали. Естественно, свидетели обратились на «102», была полиция, ленты, собаки, но при этом в новостях об этом тишина. А ведь кто-то мог что-то видеть и подсказать, куда увезли, возможно, кто-то видел автомобили. Человека-то надо искать.

Ситуацию мы попросили прокомментировать представителей ГУНП в Сумской области. Нам пояснили, что в тот же день были установлены все фигуранты истории. Мало того, всех их нашли. Похищенный даже написал заявление. Но, как оказалось, на него также написали заявления сразу несколько человек. В результате все завершилось тем, что все они забрали из полиции свои обращения и вместе покинули отделение. Этим история и завершилась. Подробностей о том, что же было в заявлениях, написанных в адрес «похищенного», нам не рассказали, пояснив, что раз заявления люди забрали, информацию об их личной жизни разглашать никто не имеет права. Похищенный же написал, что ни к кому претензий не имеет, пишет Ваш шанс.

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