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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Охтирці біля центру культури і дозвілля рухнула стара тополя

У парковій зоні біля центру культури і дозвілля “Кнєжа” впала тополя. Ніхто не постраждав.

КП “Благоустрій” зламану тополю прибере, також обіцяють оглянути інші дерева, пише okhtyrka.net.

Тополі в Охтирці падають регулярно. Минулого року на вул. Петропавлівській впала величезна тополя. Крім авто, на щастя, ніхто не постраждав.

Ситуація була визнана небезпечною  і розглядалась на апаратній нараді. Тоді у центрі на пл. Успенській спиляли кілька старих дерев .

Новий міський голова підійшов до питання більш грунтовно. Спочатку створили список дерев, які треба спиляти. А потім все стало на паузу. Тендер на зріз дерев оголосили аж в травні. Він відбудеться в першій декаді червня. КП Благоустрій ще навіть не надало заявку на аукціон. У них попереду розборки з АМКУ щодо попередніх тендерів (на прибирання міста і догляд за зеленими насадженнями) та судова тяганина. Тендер виграла ФОП Григор’єва Олена, що має і необхідну техніку, і досвід роботи в Тростянці, і зголосилась на набагато менші гроші…

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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