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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:20432

Сумські лікарі врятували хлопчика, який вдихнув ковпачок від кулькової ручки

Необачність юного охтирчанина мало не привела до трагедії.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний лікар Сумської  обласної дитячої клінічної лікарнї Ігор Змисля:

"Буквально тиждень назад 9-річний охтирчанин вдихнув ковпачок від кулькової ручки. Він застряг в лівому нижньому бронхові.

На щастя, вдома були батьки, які дуже швидко звернулися до лікарні. Діяти треба було дуже швидко. Бо в таких випадках все може обернутися дуже печальними наслідками.

Цей випадок поставив на ноги не тільки місцевих медиків, а й лікарів обласної дитячої клінічної лікарні та навіть наших столичних колег.

Дістати чужорідне тіло за допомогою бронхоскопа вдавалося не одразу. Ковпачок застряг у дуже незручному для цього положенні. Медики розглядали навіть версію розтину грудної клітки. Але хлопчику пощастило – це була майже ювелірна робота лікаря, якому вдалося захопити і витягти застряглий предмет.

Деякий час дитина перебувала під наглядом наших лікарів. Та приймала препарати через механічні пошкодження горла та трахеї. Зараз хлопчик вже вдома. З ним все добре. Йому поталанило. Щасливі і ми!

Проте, будьте обачні! Ніколи не залишайте надовго дітей самих вдома. А ще методом заїждженої пластинки повторюйте їм: НЕ ГРИЗИ РУЧКУ, НЕ ОБЛИЗУЙ ІГРАШКИ, БЕРЕЖИ СЕБЕ." 

Общество Ігор Змисля
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