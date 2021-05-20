До 7 років позбавлення волі засуджено молодика за розбійний напад на пенсіонерку Лебединським відділом Сумської окружної прокуратури в суді доведено вину 23-річного молодика в розбійному нападі на 75-річну пенсіонерку.

Встановлено, що подія сталась 7 березня 2021 року в м. Лебедин. У будинок самотньої жінки увірвався невідомий, який побив жінку, вимагаючи віддати гроші та цінні речі. Налякана жінка віддала нападнику все, що в неї було, а це 200 грн, телефон та золоту сережку. Після цього невідомий втік. Вже через декілька годин поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився раніше неодноразово судимий односелець потерпілої.

Молодик провину свою визнав, пояснив, що жалкує про скоєне. За вироком суду обвинуваченого визнано винним у розбійному нападі та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 187 КК України).

Пресслужба обласної прокуратури