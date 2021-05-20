На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору одного з підприємств області

Як попередньо встановили поліцейські, зловмисник з метою ведення господарської діяльності здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення (підземні води) та надає платні послуги населенню з централізованого водопостачання та водовідведення. Фактично встановлено, що фізична особа з порушенням норм чинного законодавства здійснює скид неочищених стоків у Косівщинське водосховище, внаслідок чого здійснюється забруднення поверхневих вод.
Наразі зловмисники повідомили про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 «Порушення правил охорони вод» Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської області