На Сумщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за вчинення розбою

Учора ввечері по допомогу до поліцейських звернувся продавець однієї з торговельних крамниць міста. Він розповів, що кілька хвилин тому до нього підійшов нібито покупець та попросив показати вподобаний мобільний телефон.
Але оглянувши товар - так і не повернув його. А замість оплати дістав з кишені ніж та погрожуючи продавцю, вийшов з магазину.
Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські почали встановлювати приблизний напрямок його руху, прочісувати прилеглі вулиці, магазини та опитувати можливих свідків події.
І вже за кілька хвилин пошуків правоохоронці побачили чоловіка, зовнішність якого збігалася з тією, яку надав потерпілий. Зловмисник намагався здати мобільний телефон до ломбарду, однак не встиг. Саме в цей момент співробітники Сумського районного управління поліції встигли завадити 43-річному сумчанину.
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області