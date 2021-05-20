На Сумщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за вчинення розбою Кілька хвилин знадобилося працівникам Сумського районного управління поліції аби встановити особу зловмисника, який погрожуючи ножем, заволодів чужим мобільним телефоном.

Учора ввечері по допомогу до поліцейських звернувся продавець однієї з торговельних крамниць міста. Він розповів, що кілька хвилин тому до нього підійшов нібито покупець та попросив показати вподобаний мобільний телефон.

Але оглянувши товар - так і не повернув його. А замість оплати дістав з кишені ніж та погрожуючи продавцю, вийшов з магазину.

Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські почали встановлювати приблизний напрямок його руху, прочісувати прилеглі вулиці, магазини та опитувати можливих свідків події.

І вже за кілька хвилин пошуків правоохоронці побачили чоловіка, зовнішність якого збігалася з тією, яку надав потерпілий. Зловмисник намагався здати мобільний телефон до ломбарду, однак не встиг. Саме в цей момент співробітники Сумського районного управління поліції встигли завадити 43-річному сумчанину.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області