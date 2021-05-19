В Сумах снова в ДТП пострадал боллард (видео) ДТП произошло 24 мая около 16.00 в пер.Терезова.

33-летняя водительница не заметила боллард и наехала на него. Патрульные составили на нее протокол оп ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП, пишет СТС.