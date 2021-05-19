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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:22918

В Сумах снова в ДТП пострадал боллард (видео)

ДТП произошло 24 мая около 16.00 в пер.Терезова.

33-летняя водительница не заметила боллард и наехала на него. Патрульные составили на нее протокол оп ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП, пишет СТС.

Право Боллард Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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