В Сумах снова в ДТП пострадал боллард (видео)

33-летняя водительница не заметила боллард и наехала на него. Патрульные составили на нее протокол оп ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП, пишет СТС.
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