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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:431753

На Сумщине 76 436 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 25 мая в Сумской области 76 436 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 32 человек (Белопольский район - 3, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Недригайловский район - 4, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 4, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2, Ямпольский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1272 летальных случая, из них за минувшие сутки - 7 (Глухов - 1, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 1, Сумской район - 1, Шостка - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72 657 человек, из них за минувшие сутки - 479 (Белопольский район - 18, Бурынский район - 24, Великописаревский район - 3, Глухов – 12, Глуховский район - 6, Конотоп – 18, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 8, Кролевецкий район - 34, Лебедин – 10, Лебединский район - 10, Липоводолинский район - 4, Недригайловский район – 22, Ахтырка - 26, Ахтырский район – 17, Путивльский район - 7, Ромны - 54, Роменский район - 23, Сумы - 134, Сумской район - 14, Тростянецкий район - 14, Шостка – 16, Шосткинский район - 4).

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