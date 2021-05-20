На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 7 летальных

За понедельник добавилось 32 случая. Выздоровело 479 человек, - 72 657. Умерло 7, - всего 1272. Лечатся 2507.
По состоянию на 25 мая в Сумской области 76 436 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Первый заммэра Сум Михаил Бондаренко находится на лечении с COVID-19....
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Статистику предоставила сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
За воскресенье в Сумской области подтвердили 33 случая заболевания COVID-19....