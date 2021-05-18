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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19214

В Сумах водитель маршрутки наехал на пешехода на переходе

Сообщение о ДТП, которое произошла на улице Белопольское шоссе, патрульные получили 22 мая, около 21.30.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 29-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством «Рута», не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 30-летний мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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