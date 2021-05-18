В Сумах водитель маршрутки наехал на пешехода на переходе

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 29-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством «Рута», не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 30-летний мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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