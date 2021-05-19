Сумчани скаржаться: суми у платіжках не відповідають показникам газових лічильників Останні два місяці показання газових лічильників не враховують у платіжках. З такими скаргами до Суспільного звертаються мешканці Сум. Кажуть, що в квітні показники були занижені, а тепер у травні отримують рахунки за новою ціною.

Мешканка приватного сектору Олена Прокопівна опалює будинок газом. Каже, що останні два місяці передати показання газового лічильника складно, пише Суспільне.

"Два місяці поспіль додзвонитися в колл-центр неможливо. У квітні за березень я додзвонилась туди, передала показники, бо через особистий кабінет неможливо було передати показання, вони не приймалися. Коли прийшла платіжка – вони були не зафіксовані, ті, які я передала, а обсяг газу незрозуміло який виставлений, і сума, і показники були невідповідні одне другому", – розповідає жінка.

Пані Олена каже, що ходила до газопостачальника, щоб з’ясувати ситуацію.

"Виявилось, що керівництво не приймає. Кажу, куди мені далі звертатися, щоб я могла з'ясувати це. "В Київ" – ось це була остання мені відповідь", – говорить пані Олена.

Пан Григорій також каже, що останні два місяці неможливо передати показання газового лічильника.

"Я передаю показання лічильника на контакт-центр, Вайбером або в особистому кабінеті, але мої показники, які я передава за березень і за квітень, не фіксуються", – каже чоловік.

Пан Григорій каже, що оскільки за березень показники були занижені, то у травні за газ нарахували зайві куби.

У компанії "Сумигаззбут", яка надає природний газ, Суспільному відповіли, що прийом та обробку показників лічильника здійснює газорозподільна компанія, тобто товариство "Сумигаз". А там кажуть, що кожен випадок треба розглядати індивідуально.

"Якщо виникають будь-які питання щодо розрахунків, щодо питань у квитанції, споживачі мають звернутися до клієнтського простору 104.ua і отримати консультацію від свого персонального менеджера. Якщо є потреба, то виходить контролер і фіксує показання лічильників", – говорить речниця АТ "Суми газ" Анастасія Шимаріна.

Як сказав громадський експерт з питань житлово-комунального господарства Олексій Пархомчук, така ситуація з показаннями спостерігається по всій Україні.

"По всій Україні компанії РГК саме так чинять, це не тільки в Сумській області. Це пов’язано, на мою думку, з закінченням опалювального періоду, різницею в ціні. Я думаю, тут певні умисні дії з боку природної монополії, щоб не було адекватної кількості газу, обліку газу. І, можливо, додатково ще й підвищення ціни за травень, тобто люди частково оплатять ті обсяги, які вони спожили раніше, по новим цінам. Це закінчиться, якщо буде великий наплив скарг на НКРЄКП. Якщо НКРЄКП відреагує і стимулює облгази на передачу цих показів і прийняття та врегулює механізм верифікації цих даних. До нині цього механізму не існує. Як тільки запрацює механізм, коли людина або фото може передать, або електронною поштою та потім довести до відома, що ось, я передав такі покази, фіксуйте їх – тоді все буде добре", – пояснив громадський експерт з питнб Житлово-комунального господарства Олексій Пархомчук.

Григорій Брязкун сказав, що звернувся зі скаргами до НКРЄКП та в Держпродспоживслужбу.