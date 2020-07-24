В Сумах провели чемпионат области среди ветеранов

В турнире принял участие 21 шахматист, среди которых 3 представителя области из Бурыни, Кролевца и Сумского р-на.
По условиям регламента, турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров. Соревновались в двух возрастных категориях: старшая группа - 14 человек и младшая - 7.
Перед началом турнира ветераны шахматного искусства Кац Анатолий (Кролевец) и Рыжов Владимир (Сумы) которым исполнилось по 82 года, были награждены грамотами за активное участие в спортивной жизни города и области.
Яркую победу в старшей группе с результатом 7 очков продемонстрировал неоднократный победитель Федченко Владимир. Вторая позиция у Люлина Владимира – 5,5 очков, на третьей - Рыжов Владимир – 4,5 очков.
В младшей группе чемпионский прорыв яркой игрой продемонстрировал Немыкин Вячеслав - 6 очков. Вторая строчка у опытного Семенова 5,5 очков, третья - у Рафикова Александра – 4,5 очков.
16 мая в помещении Клуба «Интеллект» СумГУ прошли соревнования по быстрым шахматам среди старшеклассников на Кубок ректора Сумского государственного университета....
5 сентября в сквере Шевченко прошел турнир по шахматам ко Дню города Сумы....
23 августа в клубе «Интеллект» СумГУ ко Дню Независимости, Федерация шахмат Сумской области провела неофициальный блиц-турнир....
15-21 августа в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области среди ветеранов....
23 июля закончился Открытый кубок города Сумы по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат....