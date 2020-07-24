В Сумах провели чемпионат области среди ветеранов С 15 по 21 мая в клубе «Интеллект» СумГУ Федерацией шахмат проводился Чемпионат области среди ветеранов.

В турнире принял участие 21 шахматист, среди которых 3 представителя области из Бурыни, Кролевца и Сумского р-на.

По условиям регламента, турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров. Соревновались в двух возрастных категориях: старшая группа - 14 человек и младшая - 7.

Перед началом турнира ветераны шахматного искусства Кац Анатолий (Кролевец) и Рыжов Владимир (Сумы) которым исполнилось по 82 года, были награждены грамотами за активное участие в спортивной жизни города и области.

Яркую победу в старшей группе с результатом 7 очков продемонстрировал неоднократный победитель Федченко Владимир. Вторая позиция у Люлина Владимира – 5,5 очков, на третьей - Рыжов Владимир – 4,5 очков.

В младшей группе чемпионский прорыв яркой игрой продемонстрировал Немыкин Вячеслав - 6 очков. Вторая строчка у опытного Семенова 5,5 очков, третья - у Рафикова Александра – 4,5 очков.