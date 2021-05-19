В Сумах провели трейл

Участникам предлагалось две дистанции – 6 и 12 км – бега, лазания и карабканья по пересеченной местности с холмами и оврагами.
В соревнованиях от Race Project приняли участие 54 участника, в том числе 16 женщин. Последние не отставали от сильного пола. Так, в трейле на 6 км сразу трое были в ТОП-10, на 12 км – одна.
Призеры
6 км, мужчины:
1. Сергей Тарабан – 25:30
2. Андрей Иванченко – 25:55
3. Александр Лопанов (Мариуполь) – 27:46
Женщины:
1. (8 ) Инна Чернуха – 34:35
2. (9) Анастасия Нечипоренко – 35:12
3. (10) Алена Тонконожко – 35:17
12 км, мужчины:
1. Алексей Меденцов – 53:17
2. Иван Глыва (Малая Павловка, Ахтырский район) – 53:33
3. Роман Павленко – 57:13
Женщины:
1. (10) Елена Степаненко – 1:04:33
2. (13) Юлия Капуста – 1:05:38
3. (17) Дарья Бережная – 1:09:29