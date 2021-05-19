В Сумах провели трейл 23 мая в Сумах впервые провели Rybhosp trail.

Участникам предлагалось две дистанции – 6 и 12 км – бега, лазания и карабканья по пересеченной местности с холмами и оврагами.

В соревнованиях от Race Project приняли участие 54 участника, в том числе 16 женщин. Последние не отставали от сильного пола. Так, в трейле на 6 км сразу трое были в ТОП-10, на 12 км – одна.

Призеры

6 км, мужчины:

1. Сергей Тарабан – 25:30

2. Андрей Иванченко – 25:55

3. Александр Лопанов (Мариуполь) – 27:46

Женщины:

1. (8 ) Инна Чернуха – 34:35

2. (9) Анастасия Нечипоренко – 35:12

3. (10) Алена Тонконожко – 35:17

12 км, мужчины:

1. Алексей Меденцов – 53:17

2. Иван Глыва (Малая Павловка, Ахтырский район) – 53:33

3. Роман Павленко – 57:13

Женщины:

1. (10) Елена Степаненко – 1:04:33

2. (13) Юлия Капуста – 1:05:38

3. (17) Дарья Бережная – 1:09:29