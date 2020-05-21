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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38196

Участники «Экокросса» в Сумах собрали более 800 кг мусора

Шесть команд соревновались в традиционном мероприятии КУ «Агентство промоции «Сумы» «Экокросс» и собрали 861 кг отходов.

По результатам взвешивания собранного, призовые места среди команд-участников распределились следующим образом:

1 место команда «Ракета» - 198,8 кг;

2 место команда «Свобода» - 177,6 кг;

3 место команда «Еноты» - 168,6 кг.

Кроме того, организаторы мероприятия отметили команды «Праздник-праздник» (92,4 кг собранного мусора), «Амелия» (100,8 кг) и «Бешеные суслики» (123,1 кг) за участие и проведенную работу по очистке города.

Общество Экокросс
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