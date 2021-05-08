На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку

Вечером сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Середина-Буда) Шосткинского районного управления полиции, которые несли службу на автодороге вблизи села Хильчичи, увидели автомобиль FIAT Doblo, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. Легковушку, за рулем которого находился 35-летний житель поселка Ямполь, полицейские остановили. В транспортном средстве находилось 15 мешков с зерном кукурузы. Никаких документов на груз у водителя не было.
Как выяснилось, мужчина работает механизатором в местной агрофирме. На момент остановки правоохранителями он возвращался с работы домой, а в его автомобиле находилось украденное зерно, предназначенное для посева. Приблизительная стоимость одного такого мешка составляет более 4000 гривен.
Чтобы полицейские не документировали этот факт, водитель предложил им 700 гривен. Правоохранители предупредили мужчину, что ведется видеосъемка, а за его предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность. Впрочем, последний настаивал на своем.
На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции для документирования фактов преступлений.
Сейчас автомобиль правонарушителя находится на площадке временного хранения транспортных средств. В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ч. 1 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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