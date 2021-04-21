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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом

Отстранение директора водоканала может привести к коммунальному коллапсу в городе.

Об этом сообщается на сайте КП «Горводоканал».

Рабочая неделя сумского водоканала началась без главы предприятия.

В пятницу, 21 мая, следственный судья Ковпаковского районного суда города Сумы Катрич А.Н. удовлетворила ходатайство прокуратуры об отстранении директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача от должности на время проведения досудебного расследования.

Следует отметить, что громкие заголовки некоторых сумских журналистов об отстранении Сагача А.Г. за взятки не соответствуют действительности. Анатолия Сагача суд временно, до 20 июня, отстранил от должности на период проведения досудебного следствия за якобы отсутствие контроля с его стороны за своевременной уплатой налогов предприятия в 2018 -2020 годы.

Органы предварительного расследования считают, что Анатолий Сагач, будучи в должности, уничтожит или подделает вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования, незаконными средствами будет влиять на свидетелей и других участников уголовного производства.

Суд совершенно не учел, что органы досудебного следствия и прокуратуры уже и без отстранения от должности Анатолия Сагача фактически получили и исследовали вещи, документы, допросили свидетелей.

В сообщении о подозрении Анатолию Сагачу безосновательно указано, что на момент возникновения налоговых обязательств в КП «Горводоканал» имелись денежные средства в достаточном объеме для уплаты налоговых обязательств. Хотя было общеизвестно, что предприятие находилось в тяжелом финансовом положении из-за убыточного тарифа.

Адвокат Михаил Иванченко: «Противоправность действий Анатолия Сагача ничем не обосновано. На постановление подана апелляционная жалоба. Прокурорами и следователями в производстве вопреки требованиям ст.9 УПК не исследованы обстоятельства, оправдывающие Анатолия Сагача, то есть можно считать, что досудебное расследование в отношении него проводится предвзято, вопреки требованиям Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса. У судьи не было имеющегося обоснования совершения уголовного преступления такой степени тяжести, чтобы отстранить директора водоканала от должности».

Кроме того, в постановлении судьи Катрич А.Н. указано, что отстранение не несет негативных последствий для других, игнорируя тот факт, что КП «Горводоканал» является предприятием стратегического значения, которое поставляет питьевую воду для всего города. Отстранение директора предприятия критической инфраструктуры приграничного региона в условиях пандемии может иметь непредсказуемые последствия от возможных перебоев в предоставлении услуг до техногенной экологической катастрофы. Как следствие, предприятие уже сегодня страдает от перебоев в деятельности, связанных, как с проведением расчетов, так и в административно-хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

Право Анатолий Сагач КП «Горводоканал» Отстранение
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