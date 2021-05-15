На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид

Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 40-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.
Происшествие случилось 10 мая 2020 года в 22.53 в с. Камыши Ахтырского района. Двигаясь по ул. Центральная, водитель мотоцикла «Днепр МТ-10» допустил наезд на 71-летнего мужчину, который ехал в инвалидной коляске в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм пострадавший скончался. Установлено, что водитель управлял транспортным средством с неисправной тормозной системой, не имея водительского удостоверения, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он ехал с выключенной фарой.
По приговору суда обвиняемого приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 лет (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины).
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